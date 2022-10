Prima Pagina Corriere dello Sport 6 ottobre

Buongiorno a tutti i lettori di Per Sempre Napoli. Il quotidiano sportivo Corriere dello Sport, ha intitolato la prima pagina di questa mattina: ” L’Angel Custode” in riferimento alla vittoria di Champions con il Maccabi.

Sono stati gli assist di Di Maria ad aver condotto la Juve alla vittoria.

Notizie negative per il Milan che non supera l’esame di inglese del Chelsea. Il match finisce 3-0 per i ragazzi di Graham Potter.

Un focus speciale per i ragazzi di Spalletti che stanno lasciando il mondo del calcio italiano ed europeo letteralmente a bocca aperta. ” Nessuno come il Napoli: tredici goal sono un record”.

