Marca:” Ter Stegen una sicurezza per il Barca”

Il sito on line odierno di Marca analizza la figura del portiere del Barcellona in vista della sfida del Camp Nou contro il Napoli. Ecco cosa sta scritto

Ter Stegen è l’assicurazione sulla vita per il Barça . E i numeri lo confermano. Il tedesco è diventato un fulmine in casa Champions League . Da quando ha iniziato la sua carriera al Camp Nou , nel 2014-15, ha subito solo 12 gol in casa in questa competizione e, curiosamente, nessuna squadra è riuscita a segnarne due nella stessa partita. Pertanto, la squadra di Setién salterà in campo contro il Napoli consapevoli che se Ter Stegen mantiene le sue statistiche hanno molti numeri per superare la cravatta.

La sua prima stagione al Barça , nel 2014-15, ha giocato sei partite casalinghe in Champions League e ha finito per vincere il titolo. Il tedesco ha subito solo due gol in casa, contro Ajax e PSG . Il resto degli impegni ha lasciato l’obiettivo a zero. Il traguardo è iniziato, in questo modo, una dinamica in Champions che continua ancora oggi.

L’anno successivo, nel 15-16, i catalani caddero nei quartieri. Finora è stata la peggiore stagione del tedesco in termini di gol al suo stadio. E nonostante questo, ne ha subiti solo quattro in cinque partite. Bayern Leverkusen, Roma, Arsenal e Atlético hanno preso a pugni il gol del portiere al Camp Nou .

Nel 16-17, Ter Stegen ha subito un solo gol a Barcellona , contro il PSG . I catalani caddero nei quartieri. E, l’anno successivo, i catalani vengono eliminati nello stesso turno e il tedesco chiude la competizione con due gol in casa, Olympiacos e Roma .

Nel 2018-19, il Barça ha raggiunto le semifinali di Champions League e Ter Stegen è stato ancora una volta fondamentale. Un solo gol subito in 5 impegni, contro l’ Olympique . Questo corso, finora, ne ha due.

Con i numeri di Ter Stegen in mano, il Napoli ha una missione complicata. L’1-1 dell’andata permette ai catalani di rendersi conto che se lasciano il gol a zero sono già al turno successivo di Champions League . Inoltre il tedesco non ha mai subito più di due gol in casa nello stesso impegno.