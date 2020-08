Marca:” Simeone vuole soffiare un giocatore del Napoli ad Ancelotti”

Sembrerebbe più vicino all’Everton, ma secondo i racconti dalla Spagna per Allan spunta con prepotenza l’ipotesi Liga. Come si legge su Marca, l’Atletico Madrid negli ultimi giorni avrebbe fatto delle valutazioni dettagliate e, vista la possibile partenza di Thomas Partey, avrebbe spostato il nome del centrocampista del Napoli in cima alla lista delle preferenze per la mediana.

QUASI 40 MILIONI – L’autorevole quotidiano spagnolo spiega che i Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Potrebbero bastare, viste le ultime richieste di Aurelio De Laurentiis. Adesso ci sarà da vedere la reazione di Carlo Ancelotti, che lo vuole fortemente ai suoi ordini anche in Premier League. Intanto, però, avanza il ‘Cholo’ Simeone.