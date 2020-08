Marca:” Ecco come riprende la Champions League.”

Venerdì, 7 agosto e Sabato 8 agosto, il turno di Champions League di 16 CV . Alcune squadre, come Atlético de Madrid, PSG, Atalanta o RB Leipzig sono già classificate ai quarti di finale, poiché la pausa per COVID-19 è arrivata dopo la risoluzione delle loro eliminazioni. Ma Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, ​​Napoli, Juventus, Lione, Bayern Monaco e Chelsea sono ancora in attesa di lottare per un posto tra gli otto migliori del continente.

Le partite, nello stesso modo dell’andata, si giocheranno negli stadi locali. In altre parole, non ci sarà una sede neutrale come nel caso della UEFA Europa League. Pertanto, l’ Etihad Stadium, il Camp Nou, l’Allianz Arena e l’Allianz Stadium saranno le case che ospiteranno quattro partite di tale portata.

PROGRAMMI E CANALI TELEVISIVI E ONLINE PER VEDERE LE OTTAVA FINALI DI CHAMPIONS LEAGUE

Tutte le partite del restante round di 16 della UEFA Champions League possono essere seguite in televisione tramite Movistar Liga de Campeones , il servizio di streaming Mitele Plus e LaLiga TV Bar . Puoi anche seguire tutto ciò che accade nei giochi tramite Radio MARCA e la diretta MARCA.com.

Ore riferite al tempo peninsulare spagnolo

Manchester City – Real Madrid (2-1). Venerdì 7 agosto (21:00) Mitele Plus. Movistar Champions League. Bar TV LaLiga Sky Sport 1

Juventus – Lyon (0-1). Venerdì 7 agosto (21:00) Mitele Plus. Movistar Champions League. Bar TV LaLiga

Sky Sport 2

FC Barcelona – Napoli (1-1) sabato 8 agosto (21:00). Mitele Plus. Movistar Champions League. Bar TV LaLiga Sky Sport 1 , Canale 5

Bayern Monaco – Chelsea (3-0) sabato 8 agosto (21:00). Mitele Plus. Movistar Champions League. Bar TV LaLiga Sky Sport 2