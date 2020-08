Marca:” C’è la minaccia Lozano per il Barca”

ELa partita del sabato può lasciare un timbro curioso. Un culé in lotta contro il Barça . Ed è che Lozano non ha mai nascosto il suo amore per il club catalano. Non sarà la prima volta che visiterà il Camp Nou , poiché nel 2018 mentre suonava al PSV Eindhoven, ha dovuto attraversare il Barcellona nella fase a gironi. Alla conferenza stampa prima di quella partita, lasciò cadere che poteva firmare per il Barça : “Il mio manager mi ha detto che c’era interesse”. Anche suo padre, durante la Coppa del mondo in Russia , ha confermato: “Sì, c’è un riavvicinamento”.

Per Chucky Lozan o sarebbe un sogno indossare la maglia del Barcellona . Da bambino aveva un poster nella sua stanza della squadra del Barça e si riferiva ad esso, assicurando che “è molto rappresentativo per tutti”. Fan incondizionato di Leo Messi , potrebbe avere l’opportunità di brillare in circostanze un po ‘strane.

Il messicano è stato l’acquisto più costoso della storia del Napoli con un importo che ha raggiunto i 42 milioni di euro. Carlo Ancelotti , che a quel tempo era l’allenatore napoletano, si innamorò del giocatore ai Mondiali in Russia , dove ruppe tutti gli schemi con i suoi connazionali e fu la figura di spicco. Con molte squadre dietro di loro, tra cui Barcellona secondo al suo agente, infine optato per gli italiani, dove ha firmato per cinque stagioni e sperava di diventare una delle figure in serie A .

Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. L’arrivo di Genaro Gattuso alla panchina del San Paolo ha lasciato Lozano in una situazione estrema . Sostituto per la maggior parte delle partite, potrebbe avere un’occasione d’oro al Camp Nou per riscattarsi se Lorenzo Insigne alla fine non si sentirà qualificato per entrare come titolare. L’esterno italiano è stato sottoposto a test ad inizio settimana dove è stata rilevata una lesione al tendine adduttore sinistro con edema osseo e sembrava che non ce l’avrebbe fatta, ma questo giovedì è saltato con i compagni e ha fatto parte della sessione con il gruppo. .

Con questa attesa tesa, Chucky può realizzare di nuovo il suo sogno giocando al Camp Nou e dimostrando di avere il livello per diventare un giocatore del Barça, che è il suo sogno d’infanzia.