Marca:” Barca e Setien , tutto in una notte.!”

Partita importante per il Barca di Setien e per il Barcellona questa sera è importantissima la sfida al Napoli. Infatti il mister dei catalani si gioca praticamente la permanenza al Barca, Cosi il giornale Marca nell’edizione odierna.

Il Barcellona gioca stasera il suo passaggio ai quarti di Champions contro il Napoli. Una partita cruciale in una competizione che in questa stagione è diventata la linfa vitale del club . Se la squadra del Barça vincerà, la felicità si insedierà al Camp Nou e molti dei gravi problemi che il club ha sofferto negli ultimi mesi verranno dimenticati.

Non ricevere l ‘”orejona” aprirebbe la scatola del tuono. E se stasera perdesse, la tempesta avrebbe conseguenze imprevedibili. La squadra e il club arrivano all’incontro contro i napoletani appesi a un filo. A livello sportivo, la stagione è stata disastrosa. Dopo aver perso la Supercoppa e la Coppa, la squadra ha lasciato scappare la Lega dopo aver portato alla pausa a causa della pandemia. Alla sua ripresa, il Madrid ha chiaramente battuto il Barcellona.

Numeri a parte, la situazione della squadra è delicata. La distanza tra l’allenatore e i giocatori è evidente. È dentro e fuori dal campo. In campo si è visto che Setién ancora non trova la chiave e le sensazioni trasmesse dalla squadra non sono quelle di una squadra campione. Il sistema è cambiato costantemente e l’immagine della squadra, tranne nella partita contro il Villarreal, ha lasciato molto a desiderare. Le dichiarazioni di Messi dopo la partita contro l’Osasuna hanno mostrato la frattura tra l’allenatore e i giocatori. Anche Setién scommette sul suo futuro.

Al piano nobile del club giocano molto anche con questa Champions League. Impoverita economicamente dagli effetti dello stop dovuto alla pandemia covid-19, questa competizione può portare a circa 50 milioni di euro se la squadra vince il titolo. Soldi, ad esempio, che potrebbero essere fondamentali per firmare Lautaro. A un anno dalle elezioni, un buon ruolo in Champions League è essenziale per il Consiglio. Non vincere significherebbe finire un anno senza titoli, cosa che non accadeva dall’08 / 07 con Rijkaard in panchina. E anche il comportamento nelle sezioni, soprattutto nel basket, è stato frustrante.

In questa situazione arriva la partita di stasera. La squadra del Barça ha iniziato con il vantaggio del risultato dell’andata in cui ha pareggiato con un gol. Tuttavia, è un vantaggio che perde forza quando la partita si gioca a porte chiuse . È vero che il Camp Nou è il miglior alleato della squadra, ma senza pubblico non è stato lo stesso che si è visto in LaLiga.

Setien entra in questa partita cruciale con una preoccupante mancanza di truppe. La convocazione , infatti, è composta esclusivamente da 13 giocatori della prima squadra, due dei quali portieri, e gli altri sono calciatori della controllata. L’allenatore ha problemi al centro del campo perché non può contare su Busquets e Arturo Vidal che vengono sanzionati. Non ci sarà nemmeno Arthur, che, pur rientrato ieri al Barcellona, ​​si era dichiarato in contumacia, in partenza per il Brasile. L’elenco delle vittime si completa con gli infortunati Umtiti e Dembélé, più Braithwaite che non è iscritto alla Champions League.

Il tecnico tirerà il suo tridente. Ha l’idea di mettere Messi, Griezmann e Luis Suárez con lo stesso schema che ha usato al Villarreal e come è andata bene la squadra. Nei giorni scorsi Setién ha provato anche un altro sistema con tre centrali, anche se la sua idea finale è quella di giocare il 4-3-1-2 con le ‘vacche sacre’ e lasciare i ragazzi in panchina.

Da parte sua, al Napoli tutti gli occhi sono puntati su Insigne . L’attaccante si è recato ieri a Barcellona e sarà un dubbio fino all’ultimo minuto. Tutto indica che potrà giocare, ma non si sa se inizierà o entrerà nel secondo tempo. La squadra italiana ha bisogno di almeno un gol se non vuole passare.