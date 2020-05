Lamberti ( pres Feder.Lab):” Ecco il prezzo dei tamponi !”

Il presidente della Feder Lab Giovanni Lamberti ha rilasciato un’intervista all’edizione campana del Riformista. Argomento dell’intervista il prezzo dei tamponi. Ecco cosa dice al riguardo.

” L’ultima novità è rappresentata dall’ tamponiautorizzazione concessa ai centri convenzionati anche per l’esecuzione di tamponi a pagamento. “Sono spariti i pregiudizi, la Regione ci autorizza a effettuare tamponi a pagamento. Ho letto due differenti bozze del provvedimento – incalza il presidente di Federlab – che per me diventerà operativo quando l’atto uffi ciale sarà stato pubblicato. Per il trimestre marzo-maggio la Regione ci dovrebbe versare l’80 per cento dei singoli tetti di spesa, importo che poi andrà a conguaglio”. Il costo del tampone è di circa 70 euro, in Lombardia la giunta l’ha abbassato a 62. In Campania non si sa; comunque il risultato del tampone viene comunicato nelle 48 ore, quello del sierologico (costo 50 euro) nella stessa giornata del prelievo. De Luca criticava con durezza la giunta precedente quando in autunno il mondo del convenzionato si bloccava per esaurimento dei fondi. In questi cinque anni la convivenza della Regione con i privati è peggiorata. “I laboratori di analisi convenzionati sono sottoposti a tetti di spesa e al pagamento trimestrale che ci ha messo in grandi difficoltà: durante l’anno i nostri centri hanno lavorato in convenzione solo per 4-5 mesi. Sono andate bene poche grandi strutture, ma gli studi al di sotto delle 200mila prestazioni hanno avuto difficoltà per un assurdo ‘stop and go’ che ci fa lavorare in convenzione solo all’inizio di un nuovo trimestre. Basta pensare che in città, nell’ultima tranche del 2019, i fondi sono finiti il 22 ottobre: da allora tutto è diventato a pagamento. È giusto ricordare – conclude Gennaro Lamberti – che i tetti di spesa non potevano essere modificati durante il commissariamento che è stato eliminato da pochi mesi. Prima di concordare i nuovi tetti si deve valutare il fabbisogno dei cittadini che ci risulta aumentato quasi del trenta per cento”