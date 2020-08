La serie A va in ritiro: Le ultime sul Benevento

Dalle pagine del Mattino le ultime sul ritito dei sanniti Ecco cosa riporta l’edizione odierna:

“Ieri il Benevento ha sostenuto una seduta pomeridiana in ritiro. Gli ultimi arrivati, Glik e Ionita (nella foto), hanno ricevuto la comunicazione da parte delle proprie nazionali, rispettivamente Polonia e Moldavia, per la partecipazione alle prossime Nations League. L’ex Monaco affronterà Olanda e Bosnia, mentre il centrocampista se la vedrà contro Kosovo e Slovenia. Entrambi salteranno la suggestiva amichevole del prossimo cinque settembre, quando il Benevento si recherà a Trigoria per un test con la Roma di Fonseca. Intanto il club ha fatto sapere che Nicolas Viola è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri, ad Innsbruck, ad un intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hocrum dal Prof. Christian Fink alla presenza del Medico Sociale Dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di circa due mesi. Inoltre, tutti i tamponi effettuati in questi ultimi giorni hanno dato esito negativo..