La Repubblica: Callejon alla Roma al posto di Zaniolo? Si può!”

Non risplende sicuramente di fortuna, almeno per ora, la carriera di Nicolò Zaniolo: la nuova rottura del crociato ha lasciato la Roma nuovamente orfana di uno dei talenti più importanti del panorama calcistico italiano, ed ovviamente il club giallorosso dovrà adesso capire come ottemperare nuovamente alla sua assenza.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, alla Roma sarebbe stato offerto l’ormai ex azzurro Josè Callejon proprio per prendere il posto di Zaniolo. Lo spagnolo, dunque, potrebbe ricominciare proprio dall’Italia dopo la fine del contratto con il Napoli. Oltre a Callejon alla Roma è stato offerto il russo Aleksandr Kokorin (29).