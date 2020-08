La Gazzetta dello Sport:” Un altro pezzo del Napoli di Sarri va via!”

Reguilon è il principale obiettivo del Napoli per la difesa, ma ci sono altri nomi sondati. Una cosa è certa: il nuovo terzino andrà a sostituire Ghoulam, in lista di sbarco. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli ha già fissato il prezzo per cederlo: la società azzurra chiede 10 milioni per lasciar partire il suo difensore.