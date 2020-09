Il Roma:”Ghoulam già ha deciso il suo destino”

Ghoulam vuole andare via ma alle sue condizioni. Ecco le ultime notizie sul terzino sinistro che dopo i due gravi infortuni ha perso lo smalto dei bei tempi e adesso almeno vorrebbe giocare in un’ altra squadra. Ecco le ultime riportate dal Roma di oggi.

“Adesso sta valutando la possibilità di rescindere il contratto con il Napoli. Mandarlo in prestito è impossibile perché il suo stipendio non se lo possono permettere tutti. La cosa certa è che non fa parte del progetto di Gattuso. In ritiro ha partecipato alle amichevoli ma è destinato ad andare via. Non a caso Giuntoli è alla ricerca di un esterno basso sinistro da molto tempo. Con la rescissione potrebbe accasarsi dove vuole magari abbassando anche le pretese. L’importante è che trovi lo spazio per giocare al calcio. Non si può stare così tanto tempo fermi.. Piace molto al Wolverhampton e quindi potrebbe trasferirsi in Premier dove farebbe il derby con Allan appena sbarcato all’Everton. Poi magari potrebbe sfidare anche il suo fraterno amico Koulibaly se dovesse andare al Manchester City”