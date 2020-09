Il Roma:” Si ripopola Castel Volturno!”

Finita, per il momento, l’inutile parentesi della National League, su questo DeLa ha ragione, tutti i nazionali sono rientrati per fortuna sani e salvi da infortuni e da CV19 a Castel Volturno. Sono ritornati e si sono messi a disposizione del mister per preparare l’inizio del massimo campionato. Ecco le ultime dal ritiro azzurro riportate dal Roma di oggi

Si ripopola il centro sportivo domiziano. Al quartier generale azzurro sono arrivati altri otto nazionali dopo che il giorno prima erano rientrati Fabian e Rrahmani. Si tratta dei tre italiani Insigne (nella foto), Di Lorenzo e Meret, dello slovacco Lobotka, dell’albanese Hysaj, del serbo Maksimovic e dei polacchi Zielinski e Milik. Ecco, quindi, che per la gara contro il Pescara potrebbero essere utilizzati quasi tutti i titolari. Ha lavorato di mattina Gattuso come sempre. Lavoro personalizzato per Younes e Malcuit. Che quindi dovrebbero non farcela per il test contro gli abruzzesi di domani pomeriggio. Sicuramente Gattuso cercherà di schierare la migliore formazione prima di andare a Lisbona domenica contro lo Sporting. Sono le ultime due prove generali prima di cominciare la stagione il 20 settembre alle 12,30 in casa del Parma. Ringhio dovrà capire come mettere la squadra in mezzo al campo e soprattutto testare ancora il 4-2-3-1 per permettere ad Osimhen di esprimersi ai massimi livelli.