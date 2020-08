Il Roma:” Nel deserto del Camp Nou il Napoli tenta l’impresa”

Il Napoli all’esame Camp Nou. E’ questo che scrive Scuotto nelle pagine del Roma di oggi. Il Napoli pà scrivere la sua storia superando gli ottavi di finale e approdando alla final eigt di Champions League. L’impresa è difficile ma non impossibile.

“Nel deserto del Camp Nou per fare la storia. Il Napoli in Champions League sogna la sua prima volta nei quarti di finale nella sfida di questa sera per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dall’1-1 dell’andata, ottenuto dalla squadra di Gattuso al San Paolo nell’ormai lontano mese di febbraio. Un risultato di prestigio per un Napoli sfavorito dal pronostico, ma che dovrà ripartire da questo pareggio per provare ad eliminare i catalani ed accedere alle Final Eight (i “vecchi” quarti di finale) che si terranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Non sarà facile, perché il Barcellona rimane squadra più forte, dalle grandi individualità. Ed è una formazione ovviamente più abituata a questo tipo di competizioni. E, cosa non da poco, avrà dalla sua la possibilità di giocare anche per uno 0-0, che sarebbe sufficiente a passare il turno. Il Napoli, quindi, deve innanzitutto cercare di fare gol e disinnescare il par senza reti che sarebbe fatale.”