Il Roma:” Napoli attento alla prevenzione anti CV19″

Ad eccezione della positività del presidente, il Napoli è l’unica società che ha attuato al meglio la prevenzione contro il CV19. Lo afferma il Roma nell’edizione odierna:

“La prevenzione è massima in casa Napoli. C’è molta cautela per quanto riguarda il Covid ed è per questo che martedì il club azzurro ha fatto effettuare il 23esimo giro di tamponi da quando si è ripreso il lockdown. Dentro c’è finito anche Petagna (nella foto) che naturalmente è risultato negativo altrimenti non si sarebbe potuto unire al gruppo di Gattuso. Sotto la direzione del medico sociale Raffaele Canonico è il professor Mirone a dettare i tempi dei controlli. Parlando a Radio Punto Nuovo, il responsabile della consulta medica della società partenopea ha spiegato: «Abbiamo effettuato almeno un migliaio di tamponi. Parliamo di ragazzi giovani, in perfetta forma fisica positiva. Stando ad un po’ di statistica, con tutti i ragazzi asintomatici, metterli in quarantena da 14 a 7 giorni, senza abbassare la guardia, le maglie possono diventare più larghe. Riapertura degli stadi? Da ciò che sento, almeno dal Calcio Napoli, il vero problema degli stadi è l’ingresso e l’uscita. Parliamo comunque di un numero di persone che non sarebbero le classiche 150/200, ma di un numero congruo di persone che non sai dove sono stati in vacanza, per dire. Portare 5mila persone allo stadio, è un campione numerico che aumenta di 20 volte il rischio».