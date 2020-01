Il Roma:” Milik contro la Juve per sfatare un tabù”

Milik contro la Juve può sfatare un tabù Infatti non ha mai segnato contro l’odiata signora in bianconero. A riferirlo è il Roma di oggi

Quattro anni di Napoli e mai un gol alla Juventus. Ma va detto che due stagioni praticamente non le ha mai giocate visti gli infortuni ad entrambi le ginocchia. Stavolta, però, Arek Milik vuole riuscirci. Prima di tutto per regalare finalmente una vittoria alla squadra azzurra ma poi anche per sfatare un tabù italiano. Senza dimenticare, poi, che ha di fronte un portiere che conosce molto bene. Dall’altra parte, infatti, c’è il connazionale Szczesny che qualche anno fa, quando era alla Roma, aveva chiesto a lui e a Zielinski notizie sul Napoli. Poi naturalmente intervenne la Juventus e lo soffiò alla concorrenza. Ma a prescindere da tutto il puntero partenopeo ha bisogno di dimostrare il suo valore in queste partite. Anche se attualmente il match con i bianconeri non è di cartello resta sempre molto stimolante. E per un giocatore del Napoli, segnare all’avversaria più odiata di sempre, non è cosa da poco. Milik, poi, deve confermarsi perché sistematicamente viene messo in discussione. Eppure i suoi gol li ha sempre segnati. Quest’anno aveva accorciato le distanze nell’incontro casalingo con l’Inter ma poi Lautaro siglò la terza rete e la sfida praticamente finì.