Il Roma:” Lobotka-Napoli, l’affare è fatto”

L’affare è fatto. Il Napoli avrà un regista per il 2020. A comandare il gioco azzurro ci sarà Stanislav Lobotka. Proprio così. Ha puntato forte sullo slovacco il club partenopeo visto che arrivare a Torreira dell’Arsenal era troppo difficile. Non c’era tempo per aspettare. Gattuso aveva un assoluto bisogno di avere in casa un uomo d’ordine in mezzo al campo ed è per questo che Cristiano Giuntoli è andato subito all’attacco. E ha convinto il Celta Vigo attraverso un suo uomo di fiducia. A trattare l’acquisto dello slovacco, infatti, è stato Maurizio Micheli. Il dirigente azzurro si è recato a Madrid per incontrare gli uomini di mercato del club spagnolo. Diciotto milioni più due di bonus l’offerta. Venti in totale senza bonus la richiesta. Alla fine si è trovato un punto di incontro e Lobotka è diventato un calciatore del Napoli. Non lo è ancora a tutti gli effetti ma solo per una questione burocratica. Nel giro di poche ore, infatti, sarà tutto sistemato e Lobotka potrà mettersi a disposizione di Gattuso. Inutile dire che ha parlato a lungo con il suo connazionale Hamsik. Proprio Marekiaro gli ha consigliato di accettare visto e considerato che al Napoli ci ha lasciato il cuore. Si spera che sia un degno erede di un centrocampo che ha bisogno di una mente per poter tornare a giocare un grande calcio.