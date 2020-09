Il Roma:” Il Napoli prepara il post ritiro!”

Il ritiro del Napoli di Castel di Sangro volge al termine. La società azzurra però in accordo con il mister ha già programmato altre amichevoli. La notizia viene riportata dal Roma nell’edizione odierna.

“Volge al termine il ritiro del Napoli. Domani gli azzurri saluteranno l’Abruzzo per tornarsene a Castel Volturno per continuare la preparazione in vista della prima partita di campionato del 20 settembre contro il Parma. Gattuso allo stadio Patini domani pomeriggio alle 17 chiuderà con l’amichevole contro il Teramo. La squadra di terza serie valuterà la crescita di un gruppo dove però mancheranno tredici nazionali. Sarà l’opportunità, però, per testare altri calciatori che non sono partiti ma che avevano bisogno di allenarsi bene. Il club partenopeo sta cercando di organizzare altre due amichevoli prima di iniziare il torneo di massima serie. Per l’11 settembre al San Paolo si dovrebbe sfidare la formazione di Serie B del Pescara. Quindi dalla Lega Pro si passa alla cadetteria. Si va sempre crescendo quindi per poi concludere contro lo Sporting Lisbona in Portogallo il 13 settembre. Naturalmente sono tutte partite che vanno confermate. Ad oggi sono ufficiose avversarie e date ma dovrebbero essere loro sicuramente loro. Poi ci sarà una settimana intera di lavoro per preparare l’incontro con il Parma. Comunque sia contro Pescara che Sporting Lisbona ci saranno tutti i calciatori che poi saranno utilizzati anche in campionato.