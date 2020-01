Il Roma:” Il Napoli non ha più il suo amico San Paolo”

San Paolo che non fa più effetto sulle prestazioni azzurre. Lo scrive il Roma di oggi

Il nemico numero uno del Napoli è diventato il San Paolo. È lontana l’epoca dove a Fuorigrotta si costruivano i successi degli azzurri. In questa stagione lo stadio azzurro è diventato terra di conquista. Chiunque arriva sa di portare via almeno un pareggio. Ma spesse volte se ne torna addirittura con una vittoria. L’ultima a festeggiare è stata l’Inter. Il San Paolo era diventato un tabù per i meneghini. Praticamente non incassavano i tre punti dal lontano 1997. Proprio così. L’ultimo ad esultare fu Gigi Simoni, poi nulla più. Solo pareggi e vittorie per il Napoli…….Paradossalmente si è andati meglio in trasferta che tra le propria mura amiche. Solo undici i punti conquistati al San Paolo, tredici fuori. Quattro le sconfitte interne di cui tre consecutive. Un ruolino di marcia da retrocessione. Gattuso, purtroppo, può farci veramente poco se i suoi si segnano da soli.