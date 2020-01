Il Roma:” Gennaio mese infernale per la banda Gattuso”

Calendario ostile per il Napoli. Lo scrive il Roma di oggi

Il mese di gennaio è cominciato male ma potrebbe finire peggio se non si inverte la rotta. Sì perché sabato si va in casa della Lazio delle meraviglie. Ma poi ci saranno i primi due incontri del girone di ritorno in casa contro Fiorentina e Juventus. La Viola, grazie alla cura Iachini, si sta riprendendo. I bianconeri, invece, volano grazie ad un Cristiano Ronaldo ritrovato che al San Paolo può fare veramente dei danni inerarrabili se non gira il vento. Maurizio Sarri e i suoi andranno a nozze se si vedranno le stesse scene degli ultimi due incontro casalinghi. Contro Parma ed Inter, infatti, si è sbagliato di tutto e di più. Le scivolate sono state determinanti. Koulibaly e Zielinski hanno fatto la fortuna degli emiliani, Di Lorenzo, Meret e Manolas quella dei nerazzurri. CR7, Dybala ed Higuaìn saranno dei lupi affammati che vorranno sbranare la preda. Figurarsi se gli apparecchieranno la tavola che cosa potranno fare