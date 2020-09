Il Roma:” Gattuso vuole esperienza in difesa”

Per la cessione di Koulibaly al City è questione di due settimane. Per sostituire il colosso greco il Napoli in accordo con mister Gattuso vuole un giocatore d’esperienza. Questo è quello che ci riporta il Roma nell’edizione odierna.

” Se e quando il Manchester City si deciderà a muoversi per Kalidou Koulibaly, Gennaro Gattuso ha già scelto su chi puntare. Per la difesa e il candidato titolare al fianco di Manolas il prescelto è Sokratis Papastathopoulos (nella foto). Difensore greco dell’Arsenal, a 32 anni ha avuto un passato col Genoa e con il Milan. È in scadenza di contratto nel 2021 e conosce molto bene l’allenatore azzurro. I due sono amici, e il tecnico partenopeo vorrebbe la sua esperienza e la sua forza fisica. Papastathopoulos (per gli amici Sokratis) è in grado di guidare la difesa, ha esperienza e può fare coppia col connazionale Manolas. Avendo solo un anno di contratto davanti, si libererebbe dall’Arsenal a poco, forse meno di 3 milioni di euro. Per Gattuso è l’uomo giusto, perché conosce molto bene la Serie A ed è pronto a inserirsi subito nei meccanismi di gioco del tecnico calabrese. Contatti sono avanzati ormai da giorni, ma si attende prima che si sblocchi il discorso Koulibaly. Con il greco c’è un’intesa di massima, e rimane lui il favorito per la difesa”