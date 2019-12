Il Roma:” Gattuso aspetta il suo ” Fellini”

Ieri pomeriggio il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castelvolturno dopo una settimana di vacanza natalizia. Il tecnico azzurro ha subito alzato il tiro anche perché lunedì prossimo ci sarà la sfida all’Inter che non dovrà essere sbagliata. Inutile dire che Ringhio aspetta Lobotka per poterlo schierare proprio contro i nerazzurri. Senza di lui diventa difficile riproporre di nuovo il 4-3-3 senza avere un regista a disposizione. Gli esperimenti con Allan e Fabian sono falliti contro Parma e Sassuolo. Presentarsi al cospetto dei meneghini con un Napoli senza chi imposta è una follia pura. Dall’altra parte Conte ne approfitterebbe per stramazzare gli azzurri e continuare a correre verso lo scudetto. È naturale che Gattuso ha intenzione di fare bella figura nel giorno dell’Epifania davanti ai suoi tifosi. L’esordio con il Parma non fu dei migliori. Ma non si sentiva ancora “napoletano” visto che era arrivato solo da due giorni. Lunedì, invece, cercherà di dare una soddisfazione alla sua gente. E magari con Lobotka in mezzo al campo qualcosa in più si potrà vedere. Lo slovacco è un regista puro che naturalmente dovrà capire il calcio italiano velocemente. Ma Gattuso non può aspettare troppo. Anzi, non ha tempo e quindi il regista dovrà cercare di imporsi subito e dare il suo contributo alla causa partenopea provando a partire con il piede giusto. Perché chi ben comincia….