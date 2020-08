Il Roma:” Ecco da chi riparte Gattuso!”

Gattuso ripartirà dalla stella di Frattamaggiore, Insigne.Questa la notizia che riporta l’edizione odierna della Roma.

“Un capitano, c’è solo un capitano. Anche per la prossima stagione Gennaro Gattuso ripartirà da Lorenzo Insigne. È l’attaccante di Frattamaggiore il punto di riferimento del progetto tecnico-tattico di “Ringhio”. D’altronde è stato proprio il Magnifico a caricarsi sulle spalle il Napoli nei momenti di difficoltà. C’è stato un patto tra uomini che è stato mantenuto fino alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League con il Barcellona. Insigne si era fatto male con la Lazio ma è riuscito a recuperare e non ha fatto male contro Messi e compagni. Anzi, ha calciato bene il rigore spiazzando il portiere in maniera perfetta