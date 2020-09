Il Roma:” E’ sempre lui il bomber di Gattuso!”

Tutti gli occhi per Osimhen ma a Napoli c’è sempre il folletto belga Mertens Così il Roma di oggi descrive la nuova stagione del bombe azzurro.

“Dries, dunque, rimane l’uomo gol di Gattuso a prescindere da tutti gli altri punteros del gruppo. Conoscendo Mertens il bello deve ancora venire. Anche perché ha ancora due anni di contratto con il Napoli e quindi poter esultare ancora non sarà un problema. Certo, la presenza di Osimhen potrebbe fargli ombra ma il belga conosce bene le sue qualità e quindi non ha paura della concorrenza Il belga è diventato nella scorsa stagione il cannoniere della storia azzurra con 125 reti Mertens, l’uomo gol di Gattuso Ma il bello deve ancora venire correnza. Concorrenza che potrebbe non esserci in alcune partite se Gattuso dovesse decidere di optare per il 4-2-3-1.

Dries andrebbe a fare il sotto punta alle spalle del nigeriano. A prescindere dal modulo,Dries Mertens. L’attaccante belga è pronto ad essere sempre più bomber per la prossima stagione in maglia azzurra folletto fiammingo cercherà di prendersi la scena. Non è abituato a fare la comparsa. Nel 4-3-3 vorrà fare sempre la prima punta ma non avrebbe problemi ad essere il centrale del tridente alle spalle di Osimhen nell’altro schieramento. Tornato dalla Nazionale si deve concentrare sulla prima partita di campionato in casa del Parma. Sarebbe davvero una bella cosa se iniziasse segnando alla prima giornata di campionato.”