Il Roma :” Colpo grosso delle streghe in attacco!”

Il Roma nell’edizione odierna riporta la notizia dell’acquisto di Lapadulla da arte del Benevento.

“E’ pronto un nuovo colpo in casa strega. Si chiama Gianluca Lapadula. L’attaccante quest’oggi firmerà col Benevento. Proprio ieri è stato raggiunto l’accordo col Genoa che ha deciso di liberare il calciatore per la nuova stagione calcistica. Lapadula chiuderà con la strega per un triennale e andrà ad aggiungersi agli altri tre acquisti di questo mercato estivo, il primo in attacco. “