Il Roma:” Brutte notizie dall’Inghilterra su Gabriel,ma.”

Dall’Inghilterra arrivano brutte notizie riguardanti l’arrivo di Gabriel al Napoli dal Lille, ma il Napoli è tranquillo. Ecco quello che riporta il Roma di oggi

“Il Napoli è convinto di averlo in pugno ma dall’Inghilterra lo spingono all’Arsenal. Secondo il “The Times” il difensore Gabriel (nella foto) avrebbe già firmato con i Gunners. Ma le notizie che si conoscono in Italia non sono le stesse. Il sudamericano, infatti, avrebbe già chiuso l’accordo con Giuntoli dal punto di vista economico. E il Lille starebbe aspettando i soldi dal Napoli non appena sarà venduto Koulibaly al Manchester City. Gattuso ormai ci ha messo il pensiero su Gabriel. Avendolo visto giocare nel Lille si fida di dargli il ruolo di difensore centrale al fianco di Manolas. Tra il club francese e quello napoletano c’è un ottimo rapporto dopo l’acquisto di Osimhen e la cessione di Karnezis e tre giovani del vivaio. Quindi, a meno di sorprese dell’ultima ora non dovrebbe cambiare niente. Poi magari l’Arsenal comincia a raddoppiare l’ingaggio e a quel punto qualcosa potrebbe anche cambiare. E sarebbe un bel problema per Gattuso.