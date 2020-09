Il Messaggero: “Veretout-Napoli è un salva debiti per la Roma”

Il centrocampo della Roma sarebbe completo ma il Napoli preme per Veretout con l’agente che lavora per trovare un’intesa con De Laurentiis, scrive quest’oggi il quotidiano romano Il Messaggero che racconta della Roma che non ha chiuso all’addio: “A 30 milioni, il club valuterebbe l’offerta. Veretout a bilancio figura a 15,1 milioni: venderlo al doppio è un’operazione che un club che a giugno ha chiuso con un passivo superiore ai 160 milioni e ha un indebitamento oltre i 300 è costretto quantomeno a considerare”.