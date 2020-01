Il Matttino:” Demme rileva l’origine del suo nome”

Il Mattino di oggi focalizza la sua attenzione sul neo acquisto del Napoli , Demme .In questo stralcio si parla del suo famoso nome.Ecco cosa srive

DIEGO «Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Diego Maradona. Per questo mi ha chiamato così». Non vede l’ora di poter diventare un protagonista con il Napoli. «I tifosi sono un po’ pazzi ma in senso positivo. Il Napoli è un grande club, sono felice di essere qui. Sono già stato a Napoli due volte, ho visitato la città e adoro il cibo: è molto bella, il mio posto preferito è il lungomare». Contro il Perugia la prima partita in maglia azzurra per il centrocampista tedesco, adesso al San Paolo ci saranno altre tre gare consecutive con Fiorentina e Juventus in campionato e in mezzo il quarto di finale di coppa Italia contro la Lazio. «Il calcio è la mia passione ed ora sto vivendo il mio sogno. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo»