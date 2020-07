Il Mattno:” E’ tempo di rinnovi per il Napoli”

Elmas sta discutendo il proprio rinnovo con il Napoli con la trattativa che è già iniziata e che potrebbe presto portare al prolungamento del giocatore macedone. Inoltre, il club azzurro presto dovrà parlare con Gattuso che non ha fretta ma che vuole iniziare il prossimo campionato con il rinnovo firmato e non con i dubbi sul prolungamento rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2021. A riportarlo è Il Mattino.