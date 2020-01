Il Mattino:”Meret sogna una doppia ‘Europa a tinte azzurre”

Il Mattino di oggi focalizza l’attenzione sulla figura di Meret. Il portiere per quest’anno sogna due grandi obiettivi europei.Ecco cosa scrive

“La Champions, appunto, una assoluta novità per un classe 1997 arrivato da Ferrara – via Udine – con una borsa piena di buone speranze ma scarsa esperienza. Il 17 settembre del 2016, Alex era in campo a Ferrara nel 2-2 di Spal-Virtus Entella, l’ennesima partita negativa di quell’avvio di stagione per gli spallini che poi sapranno invertire la rotta. Esattamente tre anni più tardi, Meret è titolare nella sfida d’esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool al San Paolo. Ci mette 20 minuti per farsi conoscere anche al pubblico internazionale: palla persa da Insigne che lascia aperto il contropiede avversario, Mané prova a sbloccare il match ma Alex è attento e preciso e respinge in angolo. I Reds non passeranno mai, lui salterà di gioia nel recupero quando il compagno Llorente siglerà il definitivo 2-0 che dà i tre punti al Napoli. In Europa ha sempre fatto bene, così l’Uefa l’ha premiato inserendolo nella Top 11 dei giovani che giocano la competizione internazionale più importante per club, insieme ad altri campioni in erba come Haaland, Berge o Dani Olmo ricercati da tutta Europa. Ora Alex spera di essere premiato anche dal ct Roberto Mancini che dovrà scegliere se portarlo o meno ad Euro2020.!