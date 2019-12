Il Mattino:”Il Leone Allan blindato dal Napoli”

Buona notizia per i tifosi azzurri Allan è stato blindato fino al 2024.Il Mattino di oggi riporta la notizia

I contatti tenuti in questo mese con l’entourage del brasiliano hanno portato alla svolta: siamo davvero a un passo dalla firma sul rinnovo del centrocampista. Allan non era una priorità nei rinnovi, visto che ha una scadenza nel 2023, ma l’offerta di gennaio scorso del Psg di circa 6 milioni di euro è evidente che non lo ha lasciato indifferente. Da qui l’esigenza di un ritocco verso l’altro del suo stipendio: in pratica il Napoli offre un prolungamento di un anno con ingaggio di circa 3 milioni netti. Nessuna clausola nel contratto. Intesa di massima c’è già. Così come è in arrivo una doppia fumata bianca polacca: tutto fatto per il rinnovo di Zielinski mentre ancora qualche ritocco per quello diMilik.