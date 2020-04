Il Mattino:”Ecco le nuove probabili date dell’inizio del campionato”

Rischia di slittare la ripresa degli allenamenti. Non più il 4 maggio. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non ha ancora annunciato l’esito dell’ultimo incontro coi vertici del mondo del calcio. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l’eventuale ripresa può slittare l’11 maggio o addirittura il 18, dunque col campionato che comincerebbe nei primi dieci giorni di giugno per concludersi il 2 agosto con 3-4 turni infrasettimanali, scendendo in campo ogni 72 ore. Per quel che riguarda gli orari delle partite, si comincerebbe a partire dalle 16 ma con l’arrivo dell’estate si giocherà di sera con temperature meno elevate.