Il Mattino:” Ti amiamo papà Allan”

Una notte da guerriero quella di Allan, il centrocampista brasiliano del Napoli che ha lasciato a testa altissima il Mapei Stadium dopo una grande prestazione e un gol che ha dato il via alla rimonta. Il centrocampista azzurro, fondamentale negli equilibri del Napoli, si è preso il pallone portandolo sotto la maglia per mimare un pancione da baciare.

Il gol, infatti, è una dedica alla compagna Thais, volata in Brasile qualche settimana fa per vivere al meglio in famiglia l’ultimo periodo prima del parto. La coppia aspetta il terzo erede di casa Allan e anche in Brasile la rete non è passata inosservata: «Che felicità! Ti amiamo, papà» il messaggio di Thais subito dopo il fischio finale dal suo account Instagram.