Il Mattino:” Ripartono attività ospedalieri e ambulatoriali”

Si riattivano gli ospedali e le attività ambulatoriali. Così riporta il Mattino di oggi

“In questo scenario sia il Cotugno sia il Covid Hospital dell’Ospedale del mare avranno la possibilità di effettuare interventi medici e chirurgici multi-specialistici, anche oncologici, sui pazienti eventualmente riscontrati infetti. Per le emergenze lo scenario cambia: il paziente va trattato nell’immediatezza e a questa funzione è deputata la palazzina M del Cardarelli dove in caso di necessità si potranno effettuare angioplastiche, trattare un politrauma, impegnare la chirurgia di urgenza o la stroke unit. Al Monaldi intanto i percorsi sono rigidamente codificati e due camper (o due tende) saranno a stretto giro allestite sulla destra dello scalone centrale accedendo dal viale principale. Qui un paziente che deve essere sottoposto a un intervento chirurgico farà il tampone rapido (con risposta in un’ora) i prelievi per la sierologia e il dosaggio degli anticorpi e un elettrocardiogramma e radiografia al torace. Luoghi facilmente sanificabili che consentiranno di smistare il flusso dei pazienti anche nell’ambito delle reti tempo dipendenti. I percorsi di accesso ai reparti sono stati tracciati tutti all’esterno dell’ospedale nei vari varchi di cui il Monaldi dispone. Una guardia giurata sarà a presidio di tutti gli ascensori con sanificazioni continue. Il vero nodo da sciogliere resta quello della codifica dei percorsi di accesso. Le prenotazioni per la maggior parte delle prestazioni diagnostiche di controllo per la riacutizzazione di malattie croniche sono quasi ovunque fissate a settembre o ottobre. Un’artrosi che non dà pace, interventi alla colecisti per i calcoli, un’ernia, cisti e colonscopie sono tutti interventi differibili che senza urgenza superano i 3 mesi di attesa. Per l’oncologia le corsie preferenziali sono invece garantite in ospedale e nei distretti. Al Monaldi, nei Policlinici e al Pascale le attività diagnostiche e chirurgiche per i malati di tumore non si sono mai fermate ma non è andata così per i portatori di un pacemaker o per i cardiopatici, per i neuropatici e per decine di altre patologie acute e croniche che pagano ora un tributo”cotugno