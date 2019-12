Il Mattino” Quattro nomi che dovranno girare il film chiamato Napoli”

Non c’è solo Lucas Torreira nell’elenco del Napoli per il nome del regista da regalare a Gattuso a gennaio. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il centrocampista dell’Arsenal è il primo obiettivo ma ovviamente non l’unico. C’è un poker di nomi valutato dalla società. Oltre all’ex Sampdoria la società azzurra segue Paredes del Psg e Lobotka del Celta Vigo, nomi valutati già in passato dalla dirigenza. La novità riguarda Pulgar della Fiorentina, una suggestione qualora fallisse l’affondo per il 23enne uruguagio.