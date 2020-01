Il Mattino: “Meret sfida Donnarumma”

Oltre al Napoli, l’obiettivo del portiere del Napoli è la nazionale Per fare ciò sfiderà Gigio Donnarumma. Ecco cosa scrive il Mattino di oggi

“L’esordio azzurro c’è stato – nel finale di gara contro Armenia, ultimo appuntamento di qualificazioni -, ora però spera di ricevere anche la telefonata giusta a fine stagione. Per guadagnarsela tutto passerà dalle prestazioni con il Napoli e dalla sfida interna a Donnarumma, di due anni più giovane, più avvezzo ai riflettori e con in tasca la titolarità della porta italiana. I due si sfidano in campionato a suon di parate e i numeri non sono poi così distanti: nel 2019 Meret ha parato il 71,25% dei tiri arrivati dalle sue parti, con ben 57 interventi nelle 22 gare di A disputate. Donnarumma ha invece salvato nel 74,63% dei casi, ma la percentuale più alta deve tenere conto anche della maggiore esposizione della difesa milanista alle avanzate degli avversari. Così come con Donnarumma, anche con Meret stanno accendendosi i riflettori del mercato: la valutazione di Alex è schizzata tra i 45 e i 50 milioni già al giro di boa di Natale, praticamente il doppio di quanto aveva investito il Napoli nell’estate del 2018. La giovane età, la già importante esperienza e le qualità innegabili, hanno fatto drizzare le antenne di tanti club in giro per l’Europa, anche se il Napoli vuole tenerselo stretto