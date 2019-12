Il Mattino:” I top ed i flop del Napoli vincente a Sassuolo”

Il top

MERET 7 Due interventi decisivi nel primo tempo. Prima con un balzo felino, poi con un’uscita provvidenziale sui piedi di Traorè. Decisamente tra i protagonisti in positivo all’interno di un Napoli e di una serata da dimenticare in fretta. Ennesima prestazione di qualità: ma per quanto tempo potrà cantare e portare la croce?

I flop

FABIAN RUIZ 4 Altro giro, altro ruolo, altra corsa…a vuoto. Con la maglia azzurra numero 8 continua ad aggirarsi il fantasma del giocatore capace di trascinare la nazionale spagnola Under 21 sul tetto d’Europa. Si fa oramai fatica a trovare gli aggettivi giusto per definire in negativo la sua prestazione. Non ne indovina una.