Il Mattino:” Gattuso vuole ringhiare ancora a Napoli”

Insomma, il dado è tratto: Gattuso resta e non ci pensa più. Ora c’è una seconda scadenza, nero su bianco, nel contratto del tecnico calabrese. Perché è De Laurentiis che entro l’8 giugno può dare il benservito a Gattuso, anche in questo caso per la presenza di una clausola rescissoria con una risoluzione onerosa da parte del Napoli.Ma, nessun segnale porta in questa direzione. Nonostante rapporti scintillanti, frutto di due caratteri spigolosi. E magari qualche perplessità a gennaio che hanno spinto De Laurentiis a pensare a una alternativa (per esempio, Juric del Verona). Gattuso e il Napoli ancora insieme, dunque. Ma questo non significa che la questione del contratto di Gattuso è archiviata: perché con Jorge Mendes, prima del lockdown, il presidente De Laurentiis aveva fissato appuntamento proprio a Barcellona per discutere il prolungamento del contratto di Gattuso (ma anche del destino di Ghoulam). Ballava e balla l’offerta di un triennale