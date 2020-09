Il Mattino:” Estremi tentativi di rinnovo nel Napoli”

Il Mattino:” Tentativi di rinnovo nel Napoli”

Giorni decisivi per il futuro di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Il centrale ed il terzino hanno il contratto in scadenza nel giugno 2021 e, con ogni probabilità, finiranno sul mercato questa estate nel caso non dovessero prolungare con il Napoli che non vuole rischiare di perderli a zero nella prossima estate. Il club, come spiega ‘Il Mattino’, è pronto a proporre ai due un ultima offerta per trovare l’intesa.

“Hysaj e Maksimovic riceveranno nelle prossime ore delle offerte di rinnovo. E i margini per trattare sembrano davvero minimi, in pratica prendere o lasciare. Siamo a un bivio per i due” sottolinea il quotidiano.