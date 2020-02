Il Mattino:” Ecco dove giocherà Callejon l’anno prossimo”

Se il discorso per Dries Mertens è ancora aperto, per José Maria Callejon l’avventura al Napoli sembra essere davvero giunta al termine. Dopo sette stagioni da protagonista l’esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, il suo entourage e la dirigenza partenopea.

VIA IN SPAGNA – L’ex Real Madrid dovrebbe rientrare in patria, stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino. Ci sarebbe, infatti, il Valencia che è molto interessato e che non dispiacerebbe al calciatore, visto che si tratta di una delle big di Spagna, subito dietro a Real, Atletico e Barcellona. Le scelte di mercato del Napoli, poi, sembrano chiarissime: l’acquisto di Politano, di fatto, anticipa l’addio a giugno di Callejon.