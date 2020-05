Il Mattino:” Ecco come agire sugli asintomatici”

Da domani inizia la vera fase 2. Adesso l’attenzione sarà massima. Saranno soprattutto sotto la lente d’ingrandimento quelle persone che sono asintomatiche. Ecco come riporta la notizia l’edizione odierna del Mattino.

“Le lancette scorrono veloci alla fine del lockdown con le incognite dei dati territoriali a singhiozzo, le disparità di situazioni tra un centro-sud sostanzialmente a contagio quasi zero e una Lombardia che registra ancora la metà dei casi del Paese. Nella percezione generale, il fattore asintomatici resta lo spauracchio, una silente popolazione di fantasmi-untori.Ma quanto pesa oggi questa fetta di potenziali vettori di contagio? «Pesa esattamente come nella prima fase – chiarisce l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia – Sugli asintomatici, come sul tracciamento e il fattore tamponi è stata fatta una comunicazione confusa che ha dato a queste parole un’importanza diversa dalla pratica con un significato misterioso, quasi magico. La realtà è diversa ed è molto più razionale e per fortuna controllabile. Gli asintomatici non sono fantasmi, sono persone che prima o poi i sintomi, magari lievissimi, li avranno». Gli esperti in più occasioni hanno spiegato che nelle diffusioni pandemiche, a partire dalle influenze, si è asintomatici nelle prime 24-48 ore dal contagio prima di sviluppare la febbre e gli altri segni della malattia, ma si è già molto contagiosi. E in quelle prime 48 ore, prima quindi di mettersi a letto, si contagia chiunque capiti a tiro. Nella Covid-19 succede la stessa cosa, ma con l’aggravante che con il coronavirus c’è una quota elevata di persone che non hanno sintomi o ne hanno di molto banali.