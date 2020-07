Il Mattino:” Ecco chi sostituirà il partente Callejon!”

Il gol di Matteo Politano contro l’Udinese rilancia con forza la posizione dell’esterno arrivato a gennaio, vittima di diverse critiche nelle ultime settimane. ‘Il Mattino’ oggi in edicola celebra il gran gol dell’esterno ex Inter, ribandendo come il Napoli farà comunque un acquisto per completare quella zona del campo.

“Callejon dirà addio a fine stagione e sarà lui il punto di riferimento sulla destra in attacco, anche se il Napoli prenderà un altro esterno destro (il profilo più gradito resta Boga), ruolo dove intanto sta giocando anche Lozano” si legge.