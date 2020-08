Il Mattino:” Demme venne a Napoli, vinse e……!”

Il Napoli sta per fare forse uno degli errori più gravi nella storia degli ultimi dieci anni del suo calciomercato. Infatti dalle ultime notizie che il Mattino nell’edizione odierna, riporta si evince che la società azzurra starebbe per cedere Diego Demme artefice della vittoria in coppa Italia 2019-20, alla Roma in cambio di un suo pallino. In pratica sembrerebbe per Demme , il cui nome rievoca il più grande giocatore azzurro e mondiale di tutti i tempi( già basta quello per non cederlo) il caso di sedotto e abbandonato. Ecco cosa riporta il Mattino nella pagina di calciomercato: “. Attenzione all’operazione che può portare all’addio di Demme: piace a Roma, Fiorentina e Torino ma anche all’estero. È una cessione strategica, che servirebbe a far spazio a Jordan Veretout che, come raccontato da tempo, è uno dei chiodi fissi del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, sarà qui nelle prossime ore con l’obiettivo di chiarire il caso Hysaj: perché se non rinnova davvero potrebbe essere decisa la sua cessione. Boga resta il preferito di Gattuso per la fascia. Svolta in arrivo per Ghoulam: potrebbe essere girato in prestito”