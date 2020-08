Il Mattino;” Dall’Est il probabile sostituto di Ghoulam!”

Per la fascia sinistra il classe 2001 del Legia Varsavia Michał Karbownik sta guadagnando posizioni. Il Napoli è a caccia dell’erede di Faouzi Ghoulam, destinato ad andare via (il Wolverhampton è in pole) e il terzino sinistro polacco sembra essere il favorito in questo momento. A riportarlo è Il Mattino nella sua edizione odierna.