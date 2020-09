Il Mattino:” C’è solo una possibilità che Koulibaly rimanga”

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Ad oggi non è più scontato l’addio del difensore senegalese, dal momento che il Manchester City, club maggiormente interessato, non arriva a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Che, di par suo, avrebbe dato un aut aut all’agente del centrale Fali Ramadani: se il City non arriva con un’offerta scritta e senza interlocutori ai 90 milioni di euro, l’ex Genk resterà in azzurro ancora una stagione.

DAL PUNTO DI VISTA DI KALIDOU – Koulibaly è felice a Napoli, ha l’ingaggio più alto dello spogliatoio (6 milioni netti a stagione) e si trova benissimo con i compagni. La voglia di provare una nuova sfida l’ha spinto a parlare con i Citizens e a trovare già un accordo per uno stipendio da 8,5 milioni per quattro anni. Ma, se dovesse restare in azzurro, non avrebbe nessun mal di pancia. Ed è su questo che fa leva De Laurentiis. A riportarlo è Il Mattino.