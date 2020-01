Il Mattino:” Allan chiede scusa a tutti”

Al momento della sostituzione, al minuto 56 di Napoli-Fiorentina, Allan è apparso visibilmente contrariato. Il centrocampista brasiliano non s’è fermato in panchina, ma ha preso direttamente la via degli spogliatoi, di corsa, senza rivolgere neanche lo sguardo al suo allenatore o ai compagni vicini. L’edizione odierna de Il Mattino però spiega come l’ex Udinese abbia avuto questo tipo di reazione perché arrabbiato con sé stesso. Così, a fine partita, quando tutti sono rientrati, ha chiesto scusa subito, chiudendo subito la questione.