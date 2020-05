Il Giornale:”Ma come si fa a fare i tamponi senza reagenti?”

Incredibile ma vero. Il governo si è superato. Infatti nel mandare i tamponi ha dimenticato, cosa tanto grave quanto ridicola, i reagenti per effettuare i tamponi, ciòè l’unico esame diagnostico utile nella ricerca del CV19. E’ la notizia tanto ridicola che ci riporta il Giornale nell’edizione

Il governo manda i tamponi ma non manda i reagenti, cioè le sostanze chimiche necessarie per elaborare i risultati. Le diagnosi quindi non si possono fare, o se ne possono fare in numero limitato. L’sos arriva dalla Regione Lombardia, e conferma quanto emerso nei giorni scorsi sulla scarsa preparazione del dipartimento governativo; un quadro preoccupante aggravato dai dati secondo i quali solo il 2,6% della popolazione ha eseguito l’ormai famoso test naso-faringeo. Grandi differenze fra le regioni, ma il dato appare ancora molto lontano dai livelli annunciati dal commissario straordinario Domenico Arcuri, che tre giorni fa ha parlato di 3,7 milioni di tamponi acquistati e di 5 milioni di esami da eseguire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di perfezionare un vero e proprio screening di massa in grado di fermare il contagio. «Ci continuano a chiedere – ha dichiarato ieri il governatore lombardo Attilio Fontana – come mai la Lombardia faccia pochi test diagnostici, visto che il commissario Arcuri ha dichiarato di averci inviato un numero ingente di tamponi. La risposta è semplice: insieme ai bastoncini si è scordato di mandare i reagenti, senza i quali è impossibile processare gli esami. In particolare, al 5 maggio, la Protezione civile nazionale ha mandato in Lombardia 323mila tamponi, 153mila provette e zero (zero) reagenti».