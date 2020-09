Il fratello di Osimhen:” Il destino di Victor poteva cambiare!”

Il destino di Osimhen poteva cambiare. Lo rileva il fratello del giocatore nigeriano al Roma. L’intervista è riporta sul Roma d oggi

LIIl fratello maggiore di Victor Osimhen, Andrew, ha rivelato che l’attaccante del Napoli aveva un’offerta dallo United e l’ha rifiutata per rispetto nei confronti di Odion Ighalo, suo connazionale che gioca proprio per i Red Devils. «È vero che il Manchester United lo voleva – le sue parole a Complete Sports – ma Victor mi ha detto che per rispetto di Ighalo ha rifiutato. Ha grande considerazione di lui e non voleva andare all’Old Trafford per fare concorrenza al suo collega». Un singolare retroscena che fa capire i valori di questo ragazzo che non ha vissuto una vita normale come tutti gli altri. Eppure ha avuto la forza di rifiutare lo United. Ma meglio così visto e considerato che poi ha detto sì al Napoli di Gennaro Gattuso