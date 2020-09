Il Corriere del Mezzogiorno::”Giuntoli cerca il sostituto di Allan in Sardegna”

Dopo la partenza di Allan il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa avere in dote le stesse caratteristiche, o quanto meno simili, del centrocampista brasiliano. Ecco perchè il nome di Nahitan Nandaz (25) è venuto fuori proprio nelle ultime ore. La trattativa col Cagliari sarebbe già partita, con Adam Ounas finito sul piatto visto l’interesse del Cagliari, ma al momento è tutto ancora sotto il cartello di work in progress, come riporta questa mattina Il Corriere del Mezzogiorno: “Gattuso ha rivelato il suo gradimento per Nandez del Cagliari, lunedì a Milano Giuntoli ha incontrato il direttore sportivo Carta e soprattutto il procuratore Pablo Bentancourt. Il Cagliari chiede 35 milioni più 5 di bonus anche perché il 10% della vendita va al Boca Juniors ma l’inserimento di Ounas rende tutto più praticabile