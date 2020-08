Iezzo:” Vi dico chi deve difendere la porta azzurra!”

Gennaro Iezzo portiere storico del Napoli ha rilasciato un’intervista al Roma Ecco cosa ha detto sulla questione portiere. L’intervista è stata riportata nell’edizione odierna del Roma

Meret vuole giocare. La soluzione prestito sarebbe l’ideale?

«Per me deve essere il portiere titolare del Napoli e non deve andare in prestito. Non vedo il perché non possa giocare nel Napoli se l’ha fatto fino a poco tempo fa. Con l’arrivo di Gattuso sono cambiate un po’ di cose. Certo, ogni allenatore fa le sue scelte, però un portiere come Meret che ha qualità importanti e un talento straordinario, non vedo perché debba andare in prestito altrove per giocare da titolare fisso. È un paradosso spendere tutti questi soldi e tenere poi un ragazzo così in panchina o mandarlo in prestito».

Oggi il titolare è diventato Ospina. Chi il profilo ideale per essere il suo secondo? «Il discorso è che comunque un giovane non lo puoi prendere perché hai già Meret e sarebbe un controsenso. Come secondo portiere penso che si potrebbe puntare su un profilo esperto che in qualsiasi momento ce l’hai pronto per giocare. Non penso che il Napoli andrà a spendere soldi per un altro giovane quando ha già in casa Meret che diventerà tra i più forti in Europa. Se gli daranno la possibilità di giocare»

spendere soldi per un altro giovane quando ha già in casa Meret che diventerà tra i più forti in Europa. Se gli daranno la possibilità di giocare»