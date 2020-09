Heut Nieuwsblad:” Dalla Francia può arrivare la sorpresa in difesa”

La possibile partenza di Kalidou Koulibaly direzione Manchester City mette il Napoli nelle condizioni di cercare un rinforzo per il reparto arretrato. Il club campano, secondo Heut Nieuwsblad, avrebbe messo nel mirino il difensore belga Jason Denayer, 25enne in forza al Lione e sotto contratto fino al 2022. Resta da capire se i francesi si priveranno di un elemento importante per Rudi Garcia e a quali cifre.